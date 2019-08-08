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Afilli Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 9. bölüm izle

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afilli Aşk'ın 9. bölümü izleyici ile buluştu. Yine seyredenlere keyifli anlar yaşatan Afilli Aşk'ın bu haftaki bölümüne, Ayşe ve Kerem arasında yaşanan öpücük krizi damga vurdu.

08.08.2019 00:53
Afilli Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 9. bölüm izle

Afilli Aşk'ın çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Ayşe ve Kerem'in giderek yakınlaşması ve büyük sırrın açığa kavuşup kavuşmayacağı dizinin hayranlarını ekranlara kitledi. Peki, Afilli Aşk'ın 9. bölümünde başka neler oldu? İşte, Afilli Aşk'ın 9. bölümünde yaşananlar ve yeni bölümle fragmanı ile ilgili merak edilenler.

AFİLLİ AŞK'IN 9. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Abisine boşanmak istediğini söyleyen Ayşe, Kerem'in son dakika hamlesiyle şoke olur. Kerem ve Ayşe boşanma kriziyle yüz yüzeyken şirkette de onlar için bir plan yapılmaktadır. Kerem ve Ayşe'nin başrollerde olduğu bir sosyal medya kampanyasına hazırlanan Modamu, Kerem ve Ayşe'nin aşkını herkese gösterecektir. Reklam filminin ön hazırlıklarını yapan Volkan, Kerem ve Ayşe'nin öpüşmesini isteyince olanlar oluyor! İkilinin arasındaki gerilim iyice büyüyor. Bu arada iki aile de kurban bayramı telaşı içindedir. Oldukça iyi giden sosyal medya kampanyası hayranlardan gelen ''öpücük fotoğrafı'' isteği ile büyük bir krize dönüşecektir.


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