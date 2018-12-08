Afirka'da Yapılan 4 Hayvan Heykeli Doğal Yaşam Parkı'nda

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:12



08 Aralık 2018 Cumartesi 11:12

Zimbabwe'den gelen hayvan figürlü taş heykellerin sergisi Fuar İzmir'de açıldı. Zimbabwe Turizm ve Çevre Bakanı Priscah Mupfumira ve G.Afrika İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda sergilenmek üzere 4 heykeli Büyükşehir Belediyesi'ne hediye etti. Başkan Kocaoğlu, "Bu heykeller en çok çocukların ilgisini çekecek" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, hem 12. Travel Turkey İzmir Fuarı hem de 4. Gastronomi Kongre ve Fuarı'na eş zamanlı ev sahipliği yapan Fuar İzmir'de Zimbabwe Turizm ve Çevre Bakanı Priscah Mupfumira'yı ağırladı. Güney Afrika'nın İzmir Fahri Konsolosu Tamer Taşkın'ın özel koleksiyonunda bulunan Zimbabwe heykelleri sergisinin açılış törenine gelen Bakan Mupfumira, Başkan Aziz Kocaoğlu'na İzmir'i çok güzel bulduğunu ve insanlarının çok güleryüzlü, çok sıcakkanlı olduğunu söyleyerek, "Kendimi bu şehre hiç yabancı hissetmedim" dedi. İş dünyasına çok açık olan ülkesini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtabilmek için Travel Turkey'e katıldıklarını kaydeden konuk bakan, katılımcıları ülkesine davet etti. Bakan Mupfumira " Dünyanın yedi harikasından biri Zimbabwe. Doğal yaşamımız var. Aslanlar, filler, gergedanlar aynı zamanda doğayla iç içe görülmeye değer yerler var. Mutlaka bu güzelliği görmeniz gerek" şeklinde konuştu.En çok çocuklar sevinecekAfrika'nın ilginç yaban hayatının heykellere esin kaynağı olduğunu belirten Fahri Konsolos Tamer Taşkın ise yıllardır özenle oluşturduğu koleksiyonda daha çok Afrika'nın vahşi doğasında barınan hayvanların figürleri olduğunu söyledi. Taşkın, bu heykellerden dördünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na hediye edeceklerini de sözlerine ekledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu heykellerin Doğal Yaşam Parkı'na ayrı bir renk katacağını ifade ederek "En çok çocukların sevinecek. 10. yılını kutlayan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na çok güzel bir armağan oldu" dedi.Serginin açılış törenine, Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı Ömer Kaplan da katıldı. - İZMİR