Afjet Afyonspor 0 - Yetiş Yapı Elazığspor 4

Spor Toto 1. Liğ 'in 16 haftasında Afjet Afyonspor, kendi sahasında oynadığı maçta Yetiş Yapı Elazığspor
'a 4-O Maglup oldu.
Stat: Afyon Zafer
Hakemler: Alper Çetin xxx, Özgür Ertem
xxx, Kamil Çetin
xxx
AFJET Afyonspor: Oleksandr Rybka
x, Türker Toptaş
x, Renato Arapi x, Bayram Çetin
x, Yasin Yener xx, Sinan Özkan
x (Dk 46 Aykut Uluç xx), Nazmi Candoğan x, Taşkın İlter x(Dk 73 Onur Toprak?), Ersel Aslıyüksek
xx, Oltan
Karakullukçu x, Erdi Zengin x(Dk 46 Ali Kılıç
x)
Yedekler: Bekir Demircan,, Ali Kılıç, Aykut Uluç,Onur Toprak
Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin xxx, Kadir Bekmezci
xxx, Andreas Tatos xxx, Adem Alkaşi
xxx, Maussa Bagayoko xxx (Dk 90 ErhanÇınar ?), Ali Fırat Okur xxx ( Dk 84 Serkan Kurtuluş
x), Lamine Diarra
xxx, Mehmet Yiğit xxx, Emre Öztürk xxx, Orhan Şam
xxx, Kadir Taşoğlu xxx(Dk 59 Ahmet Aras
xxx)
Yedekler: Ahmet Aras, Serkan Kurtuluş
Goller: Dk 3 Mehmet Yiğit, Dk 29 Lamina Dıarra, Dk 67, Dk 74 Ahmet Aras( Yetiş Yapı Elazığspor)
Sarı Kartlar: Ersel Aslıyüksek,Ali Kılıç ( Afjet Afyonspor)
Emre Öztürk,Kadir Taşoğlu ( Yetiş Yapı Elazığspor ) - AFYONKARAHİSAR
Elazığspor,Afyonkarahisar
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:39