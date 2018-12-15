15 Aralık 2018, 15:39
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Afjet Afyonspor 0 - Yetiş Yapı Elazığspor 4

Afjet Afyonspor 0 - Yetiş Yapı Elazığspor 4

Spor Toto 1. Liğ 'in 16 haftasında Afjet Afyonspor, kendi sahasında oynadığı maçta Yetiş Yapı Elazığspor'a 4-O Maglup oldu.

Spor Toto 1. Liğ 'in 16 haftasında Afjet Afyonspor, kendi sahasında oynadığı maçta Yetiş Yapı Elazığspor'a 4-O Maglup oldu.

Stat: Afyon Zafer

Hakemler: Alper Çetin xxx, Özgür Ertem xxx, Kamil Çetin xxx

AFJET Afyonspor: Oleksandr Rybka x, Türker Toptaş x, Renato Arapi x, Bayram Çetin x, Yasin Yener xx, Sinan Özkan x (Dk 46 Aykut Uluç xx), Nazmi Candoğan x, Taşkın İlter x(Dk 73 Onur Toprak?), Ersel Aslıyüksek xx, Oltan Karakullukçu x, Erdi Zengin x(Dk 46 Ali Kılıç x)

Yedekler: Bekir Demircan,, Ali Kılıç, Aykut Uluç,Onur Toprak

Tetiş Yapı Elazığspor: Soner Şahin xxx, Kadir Bekmezci xxx, Andreas Tatos xxx, Adem Alkaşi xxx, Maussa Bagayoko xxx (Dk 90 ErhanÇınar ?), Ali Fırat Okur xxx ( Dk 84 Serkan Kurtuluş x), Lamine Diarra xxx, Mehmet Yiğit xxx, Emre Öztürk xxx, Orhan Şam xxx, Kadir Taşoğlu xxx(Dk 59 Ahmet Aras xxx)

Yedekler: Ahmet Aras, Serkan Kurtuluş

Goller: Dk 3 Mehmet Yiğit, Dk 29 Lamina Dıarra, Dk 67, Dk 74 Ahmet Aras( Yetiş Yapı Elazığspor)

Sarı Kartlar: Ersel Aslıyüksek,Ali Kılıç ( Afjet Afyonspor)

Emre Öztürk,Kadir Taşoğlu ( Yetiş Yapı Elazığspor ) - AFYONKARAHİSAR Elazığspor,Afyonkarahisar
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:39



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