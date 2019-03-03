Afjet Afyonspor - Gençlerbirliği: 0-0

STAT: Afyonkarahisar
Zafer
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu
, Özgür Ertem
, Hüseyin Aylak
AFJET AFYONSPOR: Bekir Demircan, Mehmet Güven (Dk. 75 Ajeti), Metin Yüksel, (Dk. 65 Taşkın İlter), Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç
(Dk. 46 Bayram Çetin
), Uğur Akdemir
, Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek
, Oltan
Karakullukçu, Gökhan Kardeş
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk
, Ahmet Oğuz
, Yıldırım Mert Çetin
, Yasin Pehlivan
, Ahmet İlhan Özek
(Dk. 65 Mert Nobre
), Sessegnon (Dk. 86 Matei), Luccas Claro, Stancu, Selçuk Şahin
, Alper Uludağ
, Jailton (Dk. 79 Nadir Çiftçi
)
SARI KARTLAR: Emre Öztürk, Oltan Karakullukçu, Uğur Akdemir, Aykut Uluç (Afjet Afyonspor) - Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği
)
Spor Toto 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Afjet Afyonspor ile Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı.
Özgür Ertem, Bülent Birincioğlu, Afyon, Spor
Kaynak: DHA