Afjet Afyonspor, Serhat Güller ile Prensipte Anlaştı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, teknik direktörlük için Serhat Güller ile prensip anlaşmasına vardı.
Son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından teknik sorumlu Serhat Gülpınar
ile yollarını ayıran Afjet Afyonspor, son olarak Pendikspor
'u çalıştıran Serhat Güller ile prensip anlaşmasına vardı. Afjet Afyonspor Kulübü'nün yapılacak görüşmelerin ardından Serhat Güller ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Daha önce Boluspor
, Altay
ve İnegölspor
'u da çalıştıran Serhat Güller, 2001 yılında sonlandırdığı futbolculuk hayatında ise İnegölspor, Galatasaray
, Ankaragücü
ve Karşıyaka
gibi kulüplerde futbol oynadı. - Afyonkarahisar
Serhat Gülpınar,Pendikspor,Afyonkarahisar
14 Kasım 2018 Çarşamba 16:49