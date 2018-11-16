Afjet Afyonspor, Teknik Direktör Serhat Güller ile Anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, teknik direktörlük görevi için Serhat Güller ile sözleşme imzaladı. Afyonkarahisar
Belediyesi Sporcu Oteli'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Salih Sel
'in de katıldığı törende Serhat Güller, resmi sözleşmeye imza attı.
Törende konuşan Sel, "Hocamızın 1. lig tecrübesi var. Daha önce Boluspor
ile iki kez play-off oynadı. Sonra da yine 1. lig kulüplerinde çalıştı. Biz bu sezon sonuna kadar hocamızla sözleşme yaptık. İnşallah bu birlikteliğimiz daha sonra da devam eder." ifadelerini kullandı.
Afjet Afyonspor ile anlaştığı için mutlu olduğunu belirten Güller ise şunları kaydetti:
"Başkanımıza ve yönetim kurulumuza bana böyle bir görev verdikleri için teşekkür ediyorum. Başkanımızın da söylediği gibi iyi bir birliktelik olacak. Şu an içinde bulunduğumuz konum itibarıyla puan olarak aşağılarda gözüksek de hedefimiz, en kısa sürede yukarıya doğru tırmanmak olacak. Çalışmalarımıza başladık, inşallah bunu başaracağız. İnşallah sezon sonunda da mutlu, istediğimiz bir yerde ligi bitirmiş olacağız."
Salih Sel,Afyonkarahisar