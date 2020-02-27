Afyonkarahisar'a yapılması planlanan "AFRAY Banliyö Hattı" projesinin sözleşmesi imzalandı.

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü toplantı salonundaki protokol törenine, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri ile yüklenici firma temsilcileri katıldı.

Sözleşmeye göre, projenin 1. etabının güzergahı, Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü - Ali Çetinkaya Garı - Park Afyon arası olarak belirlendi.

Güzergah üzerindeki durak, peron ve yaya üst geçitlerinin projelendirilmesinin ardından bu yıl içerisinde ihaleye çıkılması planlanan "AFRAY Banliyö Hattı"nda ilk kazmanın en geç 2021 yılında vurulması bekleniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, törende yaptığı konuşmada, projenin Afyonkarahisar'da toplu taşıma ve trafik akışının rahatlamasına büyük katkı sağlayacağını belirterek,"AFRAY Banliyö Hattı proje sözleşmesi, ilimize, Devlet Demir Yollarımıza ve yüklenici firmaya hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri de Afyonkarahisar'ın demiryolu ağı bakımından önemli bir kent olduğuna dikkat çekti.

Projenin mevcut demiryolu hatlarından azami şekilde faydalanarak inşa edileceğini aktaran Sivri, şunları kaydetti:

"2. demiryolu hatları ile banliyö hattı oluşturulacak. Banliyö hatlarla toplu ulaşımın desteklenmesi Afyonkarahisarlı hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıracak. Banliyö hatları önemli merkezler ile entegre ederek daha hızlı, daha güvenli ve hesaplı ulaşım sağlanacak ve toplu taşımanın kapsadığı alan genişleyecek."

Yapılan konuşmaların ardından projenin sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: AA