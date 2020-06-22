AFRAY banliyö hattı üniversite kampusu içinden geçecek

Şehir içi ulaşıma büyük katkı sağlayacak AFRAY Banliyö Hattı proje güzergahında değişikliğe gidildi.

AFRAY banliyö hattı üniversite kampusu içinden geçecek
22.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:09
Şehir içi ulaşıma büyük katkı sağlayacak AFRAY Banliyö Hattı proje güzergahında değişikliğe gidildi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in girişimleriyle daha önce öğrencilere uzak olan güzergahın Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin kampusundan geçmesi kararlaştırıldı.

Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmenin ardından projede gelinen aşama, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Başkanlığında yapılan toplantıyla değerlendirildi. DDY Bölge Müdürü Adem Sivri, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Karayolları 31.Şube Şefi Yalçın Özgür, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanı Ömer Gürcan, OSB Bölge Müdürü Ali Ulvi Akosmanoğlu, Yüklenici Firma TÜMAŞ Genel Müdürü Okan Köksalan, Devlet Demiryolu Modernizasyon Servis Müdürü Hasan Arı ve teknik personelin katıldığı toplantıda AFRAY Banliyö Hattının proje güzergahı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda yapılan çalışmalar ve iş programı ile ilgili Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e sunum yapıldı. Güzergah değişikliği üzerine istişarelerin yapıldığı toplantıda 1 Temmuz'dan itibaren proje zemin etütlerine başlanması kararlaştırıldı.

Kampus içinden geçecek

Toplantının ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'a bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyaretin ardından görüşme sonunda 1. etap proje güzergahında değişikliğe gidilmesi kararlaştırıldı. Hem üniversite öğrencilerini, hem de Erenler bölgesinin şehir merkezine ulaşımını kolaylaştırmak için daha önce üniversitenin arkasından geçen banliyö hattının, kampusun içinden geçmesi sağlanarak hattın oradan da hızlı tren istasyonuna bağlanması karalaştırıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 1. etap proje ihalesini alan firmanın çalışmaları ciddi bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, "Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda projenin 1. etabı olan ANS - Ali Çetinkaya Garı- Park Afyon güzergahı Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürlüğümüz ile yüklenici firma arasında imzalanmıştı. Sözleşmenin ardından ihaleyi alan firma çalışmalarına hemen başladı. Bu projemizde asıl gayemiz, üniversite ile şehir merkezini birleştirmekti. Belirli bir aşamaya geldik" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mehmet Zeybek, Afyon, Güncel, Haber

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