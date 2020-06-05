AFRICOM, Rusya'nın Hafter'e gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı

AFRICOM, Rusya'nın Hafter'e gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştıLibya, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'dan Halife Hafter'e ve ona bağlı milislere gönderilen savaş uçaklarının görüntülerini yayınladı.

05.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:43
AFRICOM, Rusya'nın Hafter'e gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı
Libya, (DHA)- Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Rusya'dan Halife Hafter'e ve ona bağlı milislere gönderilen savaş uçaklarının görüntülerini yayınladı.
Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı (AFRICOM), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e ve ona bağlı milislere Rusya tarafından gönderilen savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, uçaklar Mayıs ayında Libya'ya gönderilen Rus Mig-29 ve Su-24 tipi savaş uçakları belirtildi.
ABD UÇAKLAR HENÜZ KULLANILMADI DEMİŞTİ
ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland dün yaptığı açıklamada, Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı şeklinde açıklamada bulunmuştu.
AFRICOM RUSYA LİBYA'YA 14 UÇAK DAHA GÖNDERDİ
Birleşik Devletler Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'ya uçak sevk ederek Hafter'e hava gücü sağladığı iddiasında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, uçakların üzerinde bulunan ulusal işaretlerin Suriye'de kaldırıldığını ve uçakların ayırt edici işaretler olmadan Libya'ya ulaştırıldığı belirtilmişti. Mayıs ayında Rus Mig-29 ve Su-24 uçakları Rusya'dan ayrılmıştı. O zamanlarda ayrılan tüm uçaklarda Rusya Federasyonu Hava Kuvvetlerinin işaretleri bulunmaktaydı. Suriye'deki Hmeymim Hava Üssüne indikten sonra, MiG-29'lar yeniden boyandı ve üzerinde ulusal işaretler olmadan tekrar ortaya çıktı. Uçaklar, Rus pilotları tarafından uçuruldu. Bu esnada Suriye'de konuşlu Rus jetleri bu uçaklara eşlik etti. Uçaklar Doğu Libya'da Tobruk yakınlarına yakıt ikmali için indi. Daha sonra işaretlenmemiş en az 14 Rus uçağı Libya'daki Al Jufra Hava Üssüne teslim edilmişti. AFRICOM, Rusya’nın Hafter’e gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Halife Hafter, Rusya, DHA, Güncel, Haber

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