AFRICOM: Somali'de 5 Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi
ABD'nin Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
11.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:08
ABD'nin Somali 'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik hava saldırısında 5 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinin Janale kasabasında yapılan hava saldırısında örgüt üyelerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, 5 kişinin öldürüldüğü saldırının Eş-Şebab'ın şiddet eylemlerini önlemeyi ve örgüt ağına darbe vurmayı amaçladığı, saldırı sırasında sivillerin öldüğüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlerin doğru olmadığı ileri sürüldü.
ABD, aynı bölgede bir önceki gün düzenlenen saldırıda 4 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan yazılı açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinin Janale kasabasında yapılan hava saldırısında örgüt üyelerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, 5 kişinin öldürüldüğü saldırının Eş-Şebab'ın şiddet eylemlerini önlemeyi ve örgüt ağına darbe vurmayı amaçladığı, saldırı sırasında sivillerin öldüğüne ilişkin sosyal medyada çıkan haberlerin doğru olmadığı ileri sürüldü.
ABD, aynı bölgede bir önceki gün düzenlenen saldırıda 4 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Somali, Güncel
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