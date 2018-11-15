Afrika Birliği, BM'nin Eritre Kararından Memnun

ADDİS Afrika
Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyinin (BMGK
) Eritre'ye yönelik yaptırım kararını kaldırmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Muhammed açıklamasında, "BM tarafından alınan bu kararı, bölge ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için önemli bir adım olarak görüyoruz." dedi.
Yaptırım kararının kaldırılmasının bölgesel iş birliğini de artıracağına dikkati çeken Muhammed, "Bu karar, Afrika Birliğinin 2020 yılına kadar silahların susturulmasına yönelik çalışmalarına büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Muhammed, bölge liderlerinin barışı sağlamaya yönelik çabalara destek olması gerektiğini vurgulayarak barış ve refaha ulaşılması için iş birliği yapılmasının önemine işaret etti. Söz
konusu kararla Eritre'ye yaklaşık 10 yıldır uygulanan seyahat yasağı, bazı kurum ve kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve silah ambargosu kaldırılmış oldu.
Karar, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya
ve Eritre arasındaki 20 yıllık ihtilafa son veren barış anlaşmasının imzalanması sonrası alındı.
BM Güvenlik Konseyi, Eritre'ye yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağını da içeren yaptırım kararlarının kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etmişti.
BMGK, 2009'dan beri Eritre'ye Somali
'deki El-Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütüne destek verdiği iddiaları nedeniyle yaptırım uyguluyordu.
Birleşmiş Milletler,Afrika
15 Kasım 2018 Perşembe 13:48