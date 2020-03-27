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Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ofisindeki çalışma arkadaşlarından birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.

27.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:14
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ofisindeki çalışma arkadaşlarından birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.
Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mesai arkadaşının durumunun iyi olduğunu ve tedbir olarak diğer çalışanlar gibi karantina altında kalacağını duyurdu.
Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının sayısı 3 bin 243'e çıkarken, bugüne kadar 83 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Afrika, Güncel

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