Afrika Birliği Komisyonu Başkanı, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ofisindeki çalışma arkadaşlarından birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.
27.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:14
Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ofisindeki çalışma arkadaşlarından birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldığını açıkladı.
Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mesai arkadaşının durumunun iyi olduğunu ve tedbir olarak diğer çalışanlar gibi karantina altında kalacağını duyurdu.
Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının sayısı 3 bin 243'e çıkarken, bugüne kadar 83 kişi hayatını kaybetti.
Muhammed, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, mesai arkadaşının durumunun iyi olduğunu ve tedbir olarak diğer çalışanlar gibi karantina altında kalacağını duyurdu.
Afrika kıtasında Kovid-19 vakalarının sayısı 3 bin 243'e çıkarken, bugüne kadar 83 kişi hayatını kaybetti.
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Kaynak: AA