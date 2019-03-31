Afrika Birliği'nden Arap ve Afrika Ülkelerine "Koordinasyon" Çağrısı

Afrika
Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, başkenti Doğu Kudüs
olan bağımsız Filistin
Devleti'nin kurulması için koordinasyonu artırma çağrısı yaptı. Tunus
'ta düzenlenen 30. Arap Birliği
Liderler Zirvesi'nde konuşan Faki, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması ve Filistin halkına destek olmak için Afrika ve Arap ülkelerine koordinasyonu artırma çağrısında bulundu. ABD
'nin, "Golan Tepeleri
üzerinde İsrail
'in hakimiyetini tanıma" kararına karşı çıkmak için de birlikte çaba sarf etme çağrısı yapan Faki, söz konusu kararın tek taraflı olduğunu ve Arap Birliği'nin, Arap ve Afrika ülkeleri arasındaki iş birliğine ivme kazandıracak cesur kararlar alması gerektiğini söyledi.
Kara kıtanın birlik olma yolunda büyük ilerleme kaydettiğini belirten Faki, bunun, serbest ticaret bölgesi inşasının onaylanması ve Birlik içinde geniş kapsamlı reformlar yapılması gibi adımlarda net bir şekilde görüldüğünü kaydetti.
Faki, Afrika'nın böylelikle altyapı, enerji, tarım, yeşil ekonomi, çevre, maden, turizm ve gelişmiş teknoloji alanlarında yatırıma alan açtığını dile getirdi.
Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin 30. toplantısı bugün Tunus'ta 13 liderin katılımıyla başladı.
Filistin, Doğu Kudüs, Afrika, Güncel
Kaynak: AA