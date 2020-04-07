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Afrika Birliği'nden Kovid-19 sebebiyle Sudan'a uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması çağrısı

Afrika Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek olması için ABD'nin Sudan'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.

07.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:30
Afrika Birliği'nden Kovid-19 sebebiyle Sudan'a uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması çağrısı
Afrika Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek olması için ABD'nin Sudan 'a uyguladığı yaptırımların kaldırılması çağrısı yaptı.
Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, bazı Afrikalı liderlerle telekonferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda katılımcılar, Sudan'a uygulanan yaptırımların "gayriinsani ve mevcut şartlarda tahammül edilemez" olduğunu belirterek, kaldırılması çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırma kararı almış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü finanse eden devletler listesinden" çıkarmamıştı.
ABD Hazine Bakanlığı, 8 Mart'ta Sudan'ın "terörü finanse eden devletler" listesinden çıkarılmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı.
Sudan'da 12 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Afrika kıtasında, 51 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı 9 bini geçerken, 442 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Afrika, Sudan, Güncel
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