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Afrika Birliğinden Kovid-19 aşısının kıtada denenmesini isteyen doktorlara tepki

Afrika Birliği (AfB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların "Afrika'da denenmesi gerektiğini" söyleyen 2 Fransız doktoru kınadı.

10.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:06
Afrika Birliğinden Kovid-19 aşısının kıtada denenmesini isteyen doktorlara tepki
Afrika Birliği (AfB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların "Afrika'da denenmesi gerektiğini" söyleyen 2 Fransız doktoru kınadı.
AfB'nin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamada, Profesör Jean-Paul Mira ve Camille Lotch'un "ırkçı ve küçümseyici" yorumlarının tüm insanlar tarafından kınanması gerektiği ifade edildi.
Açıklamada, Afrika CDC'nin, kıtada yapılacak aşı ve terapilerin klinik testleri için dünyayla benzer standartlara sahip olduğu ve bu prensiplerin Afrikalıların onuruna saygıyla şekillendiği kaydedildi.
Profesör Mira ve Lotch'ın Afrika'ya bilimsel klinik denemeleri öğretme konusunda hiçbir ders veremeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, Afrikalıların bu alanda çok kritik roller üstlenen dünyaca ünlü bilim insanlarına sahip olduğu hatırlatıldı.
BCG aşısını Afrika'da denemeyi düşünüyorlar
Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda Kovid-19'a ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Mira ve Locht, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmanın, Afrika'da yürütülebileceğini söylemişti.
Doktorların bu açıklamaları tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Jean Paul, Afrika, Güncel
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