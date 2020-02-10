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Afrika Birliğinden Libya'da "acil" ateşkes çağrısı

ADDİS Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şerkavi, Libya'da çatışan taraflara "acil "ateşkes çağrısı yaptı.

10.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:50Afrika Birliğinden Libya'da
ADDİS Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şerkavi, 'da çatışan taraflara "acil "ateşkes çağrısı yaptı.
Şerkavi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında, ülkeye dış müdahalenin sonlanmasını istediklerini dile getirdi.
Silah ambargosuna saygı gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirten Şerkavi, "Libya'da acil olarak düşmanlıkların son bulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor." dedi.
Şerkavi ayrıca ülkedeki durumun Libya'dan Sahel bölgesine gönderilen gelişmiş silahlarla daha karmaşık bir hal aldığına işaret etti.

Addis Ababa, Afrika, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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