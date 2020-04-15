Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Afrika Birliğinden Trump'a tepki: "DSÖ'ye her zamankinden fazla ihtiyaç var"

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararının "son derece üzücü" olduğunu ifade etti.

15.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:48
Afrika Birliğinden Trump'a tepki:
Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) sağladıkları fonu durdurma kararının "son derece üzücü" olduğunu ifade etti.
Muhammed, Twitter'dan yaptığı açıklamada, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına müdahaleyi yönetebilmek için dünyanın bugün her zaman olduğundan daha fazla DSÖ'nün liderliğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.
AfB Komisyonu Başkanı, DSÖ'nün amacını yerine getirmesini sağlamak için gösterilmesi gereken kolektif sorumluluğun ise hiçbir zaman şimdikinden daha fazla aciliyet taşımadığını kaydetti.
Muhammed, "ABD hükümetinin DSÖ'ye sağladığı fonu askıya alma kararı son derece üzücü." ifadelerini kullandı.
Trump, dün yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Çin için çalıştığı ve salgın konusunda ihmalkar davrandığını iddia ederek, ABD'nin örgüte sağladığı fonu askıya aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Afrika, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar ’İzin verin sizinle istifamızı verelim’ dediler Haberler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor Haberler
Çılgın rakam! Prens Selman, İngiliz kulübünü satın alıyor
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi Haberler
Yıldız futbolcu koronavirüsü yendi, taburcu edildi
Geleceğin yıldızı olarak görülüyordu, futbolu bırakıp mafya oldu Haberler
Geleceğin yıldızı olarak görülüyordu, futbolu bırakıp mafya oldu
Haberler ›› Güncel ››Afrika Birliğinden Trump'a tepki: 'DSÖ'ye her zamankinden fazla ihtiyaç var' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:01: Çalıştığı hastanede koronavirüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu - Haber 16:00: Mardin'de koronavirüsü yenen 2 hasta taburcu edildi - Haber 16:00: Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş hakkında itiraz üzerine tutuklama kararı verildi - Haber 16:00: Milli Piyango ve Hitay Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na çekilişli destek - Haber 16:00: Van'da bir mahalle karantinaya alındı - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:31: İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kadın mahkumun sevinci dikkat çekti - Haber 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler