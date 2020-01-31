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Afrika'da Çin uçuşlarını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı

Afrika'da Kenya, Madagaskar ve Fas'ın ardından Ruanda ve Mauritus'un ulusal hava yolu şirketleri de koronavirüs (2019-nCoV) tehlikesine karşı Çin'e uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

31.01.2020 17:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:10Afrika'da Çin uçuşlarını askıya alan ülke sayısı 5'e çıktı
'da , Madagaskar ve 'ın ardından Ruanda ve Mauritus'un ulusal hava yolu şirketleri de koronavirüs (2019-nCoV) tehlikesine karşı Çin'e uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.
Afrika basınındaki haberlere göre Air Madagascar, Kenya Airways ve Royal Air Maroc şirketlerinden sonra Air Mauritus ile RwandAir firmaları da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e uçuşlarını belirsiz bir süre için askıya aldı.
Hava yolu şirketlerinden yapılan açıklamada, Çin'e uçuşu bulunan yolculara paralarının geri ödenmesi ya da farklı yollardan gitmelerinin sağlanması teklif edildi.
RwandAir, Çin'in Guangzhou, Air Mauritius da Şangay kentine uçuşları durdurdu.
Çin'de 213 kişi öldü
Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.
Virüs bulaşan kişilerin sayısı, bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken, Dünya Sağlık Örgütü dün salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmiş ancak Çin ile ticaret ve ulaşımda kısıtlamaya gerek olmadığını duyurmuştu.
Afrika'da henüz koronavirüs vakasına rastlanmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Afrika, Kenya, Fas, Güncel

Kaynak: AA

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