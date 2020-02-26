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Afrika'da interneti en çok kapatan Cezayir ve Etiyopya oldu

Afrika'da geçen yıl en fazla internet kesintisinin yaşandığı ülkeler Cezayir ve Etiyopya oldu.

26.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:04Afrika'da interneti en çok kapatan Cezayir ve Etiyopya oldu
'da geçen yıl en fazla internet kesintisinin yaşandığı ülkeler ve oldu.
Dijital haklar örgütü Access Now'ın yayımladığı rapora göre, Afrika kıtası genelinde internetin fişini çeken ülkelerin sayısı 2019'da bir önceki yıla göre de arttı.
Geçen yıl Afrika genelindeki 25 kesintinin 23'ü ulusal çapta yapıldı.
Gösterilerin düzenlendiği Cezayir'de 2019 yılında altı kez internet hatları erişime kapatılırken, etnik çatışmaların yaşandığı Etiyopya'da dört kez kesinti yapıldı.
Geçen yıl kesinti yapan ülkeler listesine ilk defa giren Afrika ülkeleri Benin, Zimbabve, Eritre, Gabon ve Liberya oldu.
Hükümetler, kesintilerin sahte ve nefret söyleminin yayılmasını önlemek, ulusal sınavlar veya kamu güvenliği gibi nedenlerden ötürü yapıldığını açıkladı.
2019 yılında dünya genelinde erişim kesintisi yapılan ülke sayısı 33 olurken, Hindistan 121 kesintiyle bu ülkeler arasında birinci sırada yer aldı.

Etiyopya, Cezayir, Afrika, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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