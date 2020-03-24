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Afrika'da koronavirüs: Korkmuyoruz biz Ebola'yı yendik

Afrika ülkeleri şimdiye kadar Ebola'dan sıtmaya pek çok salgınla mücadele etti.

24.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 08:46
Afrika ülkeleri şimdiye kadar Ebola'dan sıtmaya pek çok salgınla mücadele etti. Şimdiki koronavirüs salgını ise sadece Afrika'yı değil tüm dünyayı tehdit ediyor. Ancak Afrikalılar geçmiş deneyimlerden ötürü çok fazla endişeli olmadıklarını söylüyor. DW'den Flourish Chukwurah, Nijerya'nın Lagos kentinde halkla konuştu..
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Afrika’da koronavirüs: Korkmuyoruz biz Ebola’yı yendik

Kaynak: DailyMotion.com

Etiketler : Afrika, Güncel

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