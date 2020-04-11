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Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e ulaştı

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e yükseldi.

11.04.2020 23:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:12
Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e ulaştı
Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 700'e yükseldi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada koronavirüsten son 24 saatte 91 kişi daha hayatını kaybetti.
Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 700 oldu.
Kıtada 52 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı 13 bin 145'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 171'e ulaştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Güncel
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