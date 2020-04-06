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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 414'e çıktı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 414'e yükseldi.

06.04.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:56
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 414'e çıktı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 414'e yükseldi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 54 hasta daha hayatını kaybetti. Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 414 oldu.
Kıtada 51 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise bir günde 8 bin 536'dan 9 bin 198'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 813 oldu.
Afrika genelinde şu ana kadar 43 ülke sınırlarını tamamen kapatırken, 7 ülke de uluslararası hava trafiğini sonlandırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 414'e çıktı - Haberler

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