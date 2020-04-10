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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600'ü geçti

Afrika kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 12 bine yaklaştı, ölü sayısı da 600'ü geçti.

10.04.2020 15:08 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:08
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 600'ü geçti
Afrika kıtasında görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları 12 bine yaklaştı, ölü sayısı da 600'ü geçti.
Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 1943 vaka sayısı ile Güney Afrika başı çekerken, bu ülkeyi 1666 vakayla Cezayir izledi.
En fazla ölümün yaşandığı ülke 235 kayıpla Cezayir olurken, Mısır'da da 103 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Kıta genelinde toplam vaka sayısı 11 bin 943, can kaybı 608 oldu.
Virüsün şu ana kadar en fazla yayıldığı ülkeler, Güney Afrika ve Cezayir'in yanı sıra Mısır, Fas, Tunus, Kamerun, Burkina Faso ve Nijer oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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