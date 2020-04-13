Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 788'e yükseldi
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 14 bin 528 oldu, ölü sayısı ise 788'e çıktı.
13.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:32
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, son bir günde yaklaşık 1000 yeni vaka tespit edilirken, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 570 oldu.
Kıta genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 788'e yükseldi.
Ayrıca "kıtada en fazla vaka sayısına sahip" ülke 2 bin 173 ile Güney Afrika olarak kaydedildi.
Kaynak: AA