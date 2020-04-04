Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 300'ü geçti
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti.
04.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:00
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19'dan son 24 saatte 65 hasta daha yaşamını yitirdi.
Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 313 oldu.
Kıtada 50 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise 7 bin 741'e yükselirken hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 640 oldu.
Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas ve Kamerun oldu.
Kaynak: AA