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Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 300'ü geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti.

04.04.2020 17:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:00
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 300'ü geçti

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 300'ü geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19'dan son 24 saatte 65 hasta daha yaşamını yitirdi.

Böylece Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 313 oldu.

Kıtada 50 ülkeye yayılan Kovid-19 vaka sayısı ise 7 bin 741'e yükselirken hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 640 oldu.

Afrika'da virüsün en fazla görüldüğü ülkeler sırasıyla Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas ve Kamerun oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Güncel
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