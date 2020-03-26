Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
26.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:33
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle Afrika kıtasında hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi.
AFRİKA'DA 46 ÜLKEYE SIÇRADI
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün 46 ülkeye yayıldığı kaydedildi. Vaka sayısının kıta genelinde 2 bin 746'ya çıktığı belirtilen açıklamada, en fazla vakanın Kuzey ve Güney Afrika ülkelerinde görüldüğü ifade edildi.
210 KİŞİ İYİLEŞTİ
Açıklamada, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısının ise 210 olduğu aktarıldı. Kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Mısır, Cezayir, Fas, Tunus, Burkina Faso ve Senegal olarak sıralandı.
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Kaynak: AA