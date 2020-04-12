Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 744'e çıktı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 744'e yükseldi.

12.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:38
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 744'e çıktı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 744'e yükseldi.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre, kıta genelinde yeni tip koronavirüsten son 24 saatte 44 hasta daha hayatını kaybetti.
Böylece, Afrika kıtasındaki toplam can kaybı 744 oldu.
Kıtada 51 ülkeye yayılan Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı ise bir günde 13 bin 145'ten 13 bin 686'ya yükseldi, iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 283'e ulaştı.
Virüsün şu ana kadar en fazla yayıldığı ülkeler Güney Afrika ve Cezayir'in yanı sıra Mısır, Fas, Tunus, Kamerun ve Burkina Faso oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
İngiltere’de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 10 bini geçti Haberler
İngiltere'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 10 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaştı
Haberler ›› Güncel ››Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 744'e çıktı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:50: Kumanyasını sokak hayvanlarıyla paylaşan polis görenleri duygulandırdı - Haber 18:50: Camdan silkelediği halı, elektrik direğine asılı kaldı - Haber 18:50: Bilecik'te tüfekle vurulan köpek tedavi altına alındı - Haber 18:49: Sultangazi Belediyesi'nden doğum günü sürprizi - Haber 18:48: Mersin'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 18:22: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 612'ye yükseldi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber