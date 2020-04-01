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Afrika'da Kovid-19 vakaları 6 bine yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin 786'ya çıktı.

01.04.2020 12:06 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:06
Afrika'da Kovid-19 vakaları 6 bine yaklaştı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 bin 786'ya çıktı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 49 ülkede virüsün bulaştığı 196 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Vaka sayısının 5 bin 786'ya, iyileşenlerin sayısının da 412'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, kıtada virüsün en fazla görüldüğü ülkeler Güney Afrika, Cezayir, Mısır, Fas, Tunus, Burkina Faso, Kamerun, Senegal ve Gana olarak sıralandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Afrika, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Afrika'da Kovid-19 vakaları 6 bine yaklaştı - Haberler

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