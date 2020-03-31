Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Afrika'da hızla yayılmaya devam ediyor.

31.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:42
Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Afrika 'da hızla yayılmaya devam ediyor.
Mali Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Dr. Mama Coumare, basına yaptığı açıklamada, ülkede şu ana kadar 28 Kovid-19 vakası görüldüğünü, bunlardan 2'sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Kovid-19 vaka sayısı 98 olarak kaydedildi. Vakalardan 8'i ölümle sonuçlandı.
Kamerun'da, yurtdışından gelen ve otellerde karantina altına alınan 94 yolcudan 51'inin testi pozitif çıktı, ülkede toplam vaka sayısı 193'e yükseldi, virüsten dolayı 6 kişi hayatını kaybetti.
Fildişi Sahili hükümetinden yapılan açıklamada, vakaların son günlerde artması üzerine ülkedeki devlet dairelerinde verilen hizmetlerin asgariye indirildiği belirtildi.
Ülkede şu ana kadar toplamda 168 Kovid-19 vaka tespit edilirken, bu vakalardan 6'sı iyileşti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Afrika, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Afrika'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

ABD’de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi Haberler
ABD'de 2 dakikada sonuç veren korona testi geliştirildi
Ali Babacan’ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi Haberler
Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu! Sadullah Ergin sürprizi
Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran’dan anlamlı destek Haberler
Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 9 yaşındaki Devran'dan anlamlı destek
Türkiye’de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüs karantinası uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi
112’yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı Haberler
112'yi arayıp yardım isteyen bir kişi, gelen sağlık ekibine saldırdı
Vakıf Katılım’dan Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon TL’lik katkı Haberler
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL'lik katkı
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart Haberler
Prof. Ünal uyardı: İpin ucu kaçtı, o illerde sokağa çıkma yasağı şart
Fransa’da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500’ü geçti Haberler
Fransa'da koronavirüs hızla yayılıyor! Ölü sayısı 3 bin 500'ü geçti

Son Dakika Güncel Haberleri

22:12: Bursa'da kaçak maske ve dezenfektan operasyonu: 5 gözaltı - Haber 22:12: BM'den "Kovid-19 ile mücadelede göçmenleri koruyun" çağrısı - Haber 22:10: Erzurumlu 9 yaşındaki Devran Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem"... - Haber 22:09: AVCILAR'DA FAALİYETİNE DEVAM EDEN KIRAATHANEYE POLİS BASKINI - Haber 22:05: ANTALYA Sahte temizlik ürünü baskını 2 gözaltı - Haber 21:42: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi - Haber 21:02: ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 20:07: 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı - Haber