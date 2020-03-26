Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Afrika'da nesli tükenmekte olan gergedanların sayısı her geçen yıl artıyor - Haberler

Afrika'da nesli tükenmekte olan gergedanların sayısı her geçen yıl artıyor

Afrika'da nesli tükenme tehlikesi altında olan siyah gergedanların sayısı yavaş olsa bile artmaya devam ediyor. Ancak gergedanlar için en büyük tehlike hala kaçak avcılık

26.03.2020 07:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 07:02
Afrika'da nesli tükenmekte olan gergedanların sayısı her geçen yıl artıyor
Afrika 'da nesli tükenme tehlikesi altında olan siyah gergedanların sayısı yavaş olsa bile artmaya devam ediyor.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) raporunda göre 2012-2018 yılları arasında her yıl yüzde 2,5 civarında bir nüfus artışı ile siyah gergedan sayısı 4 bin 845'ten 5 bin 630'a çıktı.
Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Etiketler: Afrika, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için ’Basit bir grip’ dedi Haberler
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin’i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor Haberler
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı Haberler
Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı Haberler
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Haberler
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı

Son Dakika Dünya Haberleri

07:18: Türkiye, Kovid-19 salgınında en fazla ölümün yaşandığı günü geride bıraktı - Haberler 07:02: Afrika'da nesli tükenmekte olan gergedanların sayısı her geçen yıl artıyor - Haberler 06:46: 26 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 26 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 26 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 00:19: Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi 22:37: Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Tokalaşmaya devam ediyor - Haberler 22:31: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi - Haberler 20:32: Koronaya meydan okuyarak klozet yalayan fenomen virüse yakalandı - Haberler 19:17: 13 gün sonra eve dönen Ayşe: Bir evde zorla tutuldum, uyuşturucu verdiler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler