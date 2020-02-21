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Afrika'dan ABD'ye ilk et ihracatı

Dünyanın hayvan yönünden en zengin çeşitliliğine sahip olan Afrika'dan ilk kez ABD'ye kırmızı et ihracatı gerçekleştirildi.

21.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:20Afrika'dan ABD'ye ilk et ihracatı
Dünyanın hayvan yönünden en zengin çeşitliliğine sahip olan 'dan ilk kez ABD'ye kırmızı et ihracatı gerçekleştirildi.
The Namibian gazetesinin haberine göre, ABD hükümetiyle yıllar süren müzakerelerin ardından ilk kez bu ülkeye kırmızı et ihracatı yapıldı.
ABD'nin et satın aldığı , toplamda yaklaşık bin ton et ihracı gerçekleştirecek.
Namibya Başbakan Yardımcısı Netumbo Nandi-Ndaitwah, yaklaşık 18 yıl süren müzakere ve teknik görüşmelerin ardından ihracata başlamalarının büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, ABD'nin dünyanın en büyük et pazarlarından biri olduğunu hatırlattı.
Ülkesinin 2,4 milyon büyükbaş hayvan nüfusuna sahip olduğunu aktaran Ndaitwah, ABD pazarına doğal yollarla beslenmiş, kaliteli et sunacaklarının altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Namibya, Afrika, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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