Böylesi filmlerde olur! Futbolcu olmak için gelip dolandırıldılar

Filmleri konu olacak dolandırıcılık hikayesi İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Kuzey Afrika'nın çeşitli ülkelerinden amatör futbol oynayan gençlere sosyal medya üzerinden ulaşan bir dolandırıcı, " Türkiye'de büyük takımlarda oynatma vaadiyle" gençleri kandırdı. Afrikalı gençleri Türkiye'ye getiren dolandırıcı, Esenyurt'ta kiraladığı eve balık istifi doldurduğu 26 futbolcu adayı genci ortada bırakarak kayboldu.

26 futbolcu adayından 1500'er Euro alan dolandırıcının, daha önce aynı yöntemle çeşitli ülke vatandaşlarını da ağına düşürdüğü öğrenildi. Türkiye'de büyük takımlarda top oynama hayaliyle gelen gençler ise dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

"26 KİŞİDEN 39 BİN EURO"

Dolandırılan gençleri yol ortasında görüp yardım etmek isteyen Muhammet Ali Işık, yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Gençlerin Kuzey Afrika ülkelerinden geldiğini söyleyen Işık, "Kendileri lisanslı futbolcular. Resmi yollarla Türkiye'ye Tunus'tan, Fas'tan, Cezayir'den gelmişler. Sanırım Türkiye'de Irak vatandaşı olduğunu söyledikleri bir şahıs bir organizasyon düzenlemiş. Bunlara da elimde gördüğünüz, sözleşme tarzında bu belgeleri vermişler. Bu sözleşmeyle de bunlar gelmişler, herhalde bir organizasyon vadetmişler, belki bir futbol altyapı seçimleri gibi düşünebiliriz. Toplamda 26 kişi var bu listede. Her birinden 1500 Euro para almışlar. Şimdi bu edebe, iz'ana sığacak bir davranış değil. Bu arkadaşlar, özellikle Arap ülkelerinden Türkiye'ye gelen kardeşlerimiz Türkiye'yi 'baba' konumunda gördükleri için güven içinde Türkiye'ye geliyorlar. Tunus'tan, Fas'tan, Cezayir'den gelmişler. Bu arkadaşlar Tunus, Fas, Cezayir, gelmiş bu arkadaşlar. Bunun dışında başka arkadaşlar da var, şu listede zaten isimleri var. Mevzu bu. İlgili savcılık departmanının da gerekli işlemleri yapmasını istirham ederiz çünkü bu çocuklar mağdur edilmiş" diye konuştu.

"BİZİM AMACIMIZ TÜRKİYE'DE TOP OYNAMAKTI"

Fas vatandaşı Yassin Oussama, Türkiye'ye büyük umutlarla geldiğini söyleyerek, "Türkiye'ye gelirken bizimle bu sözleşmeyi yapan şahıs, Türkiye'de futbol oynama vadinde bulundu. Malum futbolcular zaten bir umut arayışındadır. Türkiye umut kapımızdı. Bu Arap ülkelerinde de genellikle daha fazla. Bu dolandırıcı şahıs biz Türkiye'ye gelmeden önce bizden para istedi. Biz bu adama 1500 Euro yolladık ve buraya geldiğimizde bazı belgelere zorla imza attırdılar. Bizim amacımız Türkiye'de iyi takımlarda top oynamaktı. Daha sonra bizi bir eve götürüp bıraktı ve haber alamadık. Şimdi Esenyurt'ta bir evde arkadaşlarımla kalıyoruz. Bu konuya bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.