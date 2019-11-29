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Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Benin'e 60 milyon avro ceza

Afrika İnsan ve Toplum Hakları Mahkemesi (AİTHM), Benin Devletini, muhalif Sebastien Ajavon'a 60 milyon avro tazminat ödemeye mahkum etti.

29.11.2019 22:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 22:56Afrika İnsan Hakları Mahkemesinden Benin'e 60 milyon avro ceza
İnsan ve Toplum Hakları Mahkemesi (AİTHM), Devletini, muhalif Sebastien Ajavon'a 60 milyon avro tazminat ödemeye mahkum etti.
Benin basınındaki haberlere göre, Tanzanya'nın Zanzibar özerk bölgesinde yer alan mahkeme, Benin'in, iş adamı ve muhalif Ajavon'u 2016'daki bir davada mağdur ettiği gerekçesiyle iş adamına 60 milyon tazminat ödemesine hükmetti.
Ajavon'un avukatı Julien Bensimhon, mahkemenin Benin devletine, Ajavon ailesinin banka hesapları, taşınır ve taşınmaz mülkleri ile şirketleri üzerindeki tedbirleri kaldırması talimatı verdiğini aktardı.
Ülkesinde 2016 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Ajavon, şirketine ait bir konteynırda 18 kilogram kokain bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmış, delil yetersizliği nedeniyle kısa sürede serbest bırakılmıştı.
Benin'de özel bir mahkeme, Fransa'ya giden Ajavon'u gıyabında 20 yıl hapse mahkum etmiş ve hakkında uluslararası tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Afrika, Benin, Güncel

Kaynak: AA

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