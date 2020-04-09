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Afrika Kalkınma Bankası'ndan 10 milyar dolarlık Kovid-19 paketi

Afrika Kalkınma Bankası (AFDB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden üye ülkelere 10 milyar dolarlık mali destek sağlayacağını duyurdu.

09.04.2020 13:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:08
Afrika Kalkınma Bankası'ndan 10 milyar dolarlık Kovid-19 paketi
Afrika Kalkınma Bankası (AFDB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden üye ülkelere 10 milyar dolarlık mali destek sağlayacağını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik hayatı durduran salgından ötürü mali zorluk içinde olan ülkeler için Kovid-19 Müdahale Kredisi paketinin oluşturulduğu kaydedildi.
Açıklamada, 10 milyar dolarlık paketten hükümetin yanı sıra özel sektörün de yararlanacağı aktarıldı.
AFDB Başkanı Akinwumi Adesina, hali hazırda devasa mali sıkıntılar çeken Afrika'ya hastalığın kontrol altına alınması için yardımcı olacaklarını ve milyonlarca insanın hayatını kurtarmak için cesur ve kararlı eylemlerde bulunmak zorunda olduklarını ifade etti.
Doğu Afrika Ülkeleri Topluluğu (EAC), bu yıl yaklaşık 6,2 milyon turistin bölgeyi ziyaret edemeyebileceğini ve 5,4 milyar dolarlık turizm gelirinden yoksun kalınacağını açıkladı.
Dünya Bankası ise Kovid-19 nedeniyle Sahra Altı Afrika'da 25 yıl aradan sonra ilk resesyonun bu yıl görüleceğini ve kıtanın yaklaşık 37 ile 79 milyar dolar arası ticari kayba uğramasının beklendiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Afrika, Ekonomi
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