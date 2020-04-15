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Afrika Kalkınma Bankasından "Çekirge istilası gıda krizine yol açabilir" uyarısı

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra Doğu Afrika'daki çekirge istilasının gıda krizine yol açabileceğini belirtti.

15.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:10
Afrika Kalkınma Bankasından
Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yanı sıra Doğu Afrika'daki çekirge istilasının gıda krizine yol açabileceğini belirtti.
Adesina, Dakaractu'da yer alan makalesinde, Kenya , Somali, Etiyopya, Sudan, Güney Sudan, Uganda ve Cibuti 'yi kapsayan geniş bir alanda milyonlarca çekirgenin tarım ürünlerini tahrip ettiğini belirtti. Çekirgelerin sayısının haziranda artacağı ve en az 400 katına çıkacağına dair veriler olduğunu aktaran Adesina, bunun bölgeyi çok ciddi bir gıda krize sokabileceği uyarısında bulundu.
AfDB Başkanı, olası bir kıtlıktan Doğu Afrika'daki 30 milyon insanın etkileneceğini, ayrıca devam eden Kovid-19 salgınının durumu daha da zorlaştırdığını ifade etti.
Gıda, tarım ürünleri ve haşere ilaçlarının serbest dolaşımını sağlayacak bir "yeşil kanal" oluşturulması gerektiğini dile getiren Adesina, ayrıca gıda fiyatlarında artışı engellemek için ek tedbirler alınması gerektiğine işaret etti.
Adesina, olası gıda krizine karşı AfDB'nin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüyle (FAO) birlikte çalıştığını kaydederek "Banka, Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) ve FAO'ya çekirge istilasıyla mücadele, Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu'nda geçim kaynaklarını koruma çalışmalarında kullanmak üzere 1,5 milyon dolar hibede bulunmuştu. Ancak daha fazla yardıma ihtiyaç duyulacağı kesindir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Cibuti, Afrika, Kenya, Güncel
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