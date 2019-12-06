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Afrika Küresel İş Forumu: Kıta bugün ne durumda? Dünyanın Afrika'dan beklentisi ne?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti, 5'inci Afrika Küresel İş Forumu'na ev sahipliği yaptı. 18 ve 19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte Afrika'da iş yapmanın fırsat ve zorlukları konuşuldu.

06.12.2019 18:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:13Afrika Küresel İş Forumu: Kıta bugün ne durumda? Dünyanın Afrika'dan beklentisi ne?
Birleşik Arap Emirlikleri'nin kenti, 5'inci Küresel İş Forumu'na ev sahipliği yaptı. 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikte Afrika'da iş yapmanın fırsat ve zorlukları konuşuldu.

Teknolojideki yükseliş ve değişen siyasi durum, Afrika'ya duyulan güveni artırıyor. Bu yılki Nobel Barış Ödülü'nü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmet Ali'nin alması ya da iki yıl önce imzalanan ve ürün ve hizmet açısından dünyanın en büyük tek pazarlarından birine sahip olmayı hedefleyen Afrika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşması da buna örnek niteliğinde. Afrika'ya yatırım yapmak isteyen ülke ve şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Birleşik Arap Emirlikleri de kıta ile bağını güçlendirmek isteyen ülkelerden biri. Ekonomilerini geliştirme konusunda Dubai'yi bir rehber olarak gören Afrikalı liderler ise bu durumdan oldukça memnun.
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Birleşik Arap Emirlikleri, Afrika, Dubai, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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