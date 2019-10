"Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı" başladı

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bazı küresel medya kuruluşlarının ürettiği yalan haberlere ilişkin, " Türkiye 'nin terörizmle mücadele etmek amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı bazı küresel medya kuruluşları 'işgal' olarak nitelendirdi. PKK/YPG'ye yönelik operasyonu sanki Kürtlere karşı yapılan bir saldırı olarak haberleştirdi. Bu tarz yalan haberler yapmaya ısrarla devam ediyorlar." dedi.AA ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) ile Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) iş birliğiyle düzenlenen Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED), Esenler Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezinde başladı.Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında teorik ve pratik eğitim imkanı sunmak amacıyla düzenlenen programın açılışında, AA, YTB ve AFAM'ın tanıtım filmleri izletildi.Programda konuşan Cihangir İşbilir, Anadolu Ajansı olarak bu önemli çalışmanın bir parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.İşbilir, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin gittikçe güçlendiğini, diplomatik bağların daha da gelişip derinleştiğini söyledi."Türkiye ve Afrika toplumları her geçen gün birbirlerini dolaylı değil doğrudan tanımakta ve sosyal ve kültürel irtibatlar da tarihte olduğu gibi yeniden canlanmaktadır." diyen İşbilir, şöyle devam etti:"Hiç şüphesiz AFMED ve benzeri programlar Türkiye-Afrika ilişkilerini çok daha ileri seviyelere taşıyacaktır. Derin tarihi ve kültürel bağlarımıza uygun bir şekilde başlayan Türkiye'nin çok boyutlu Afrika açılımını medya ve sivil toplum alanında atacağımız adımlarla taçlandırmaya ve zenginleştirmeye ihtiyacımız var. AA, 99 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri. 13 dilde yayın yapan, binlerce çalışanıyla her gün dünyanın her yerinden binlerce haber, görüntü ve fotoğraf paylaşan kurum, dünyanın en etkili haber ajanslarından biridir. Bu birikim ve tecrübesini Haber Akademisi aracılığıyla meslektaşlarımızla ve genç habercilerle paylaşan AA, Afrikalı dostlarımızla yaptığımız programlara özellikle önem vermektedir. Zira küresel medyanın inşa ettiği Afrika algısını ancak yerel medya kapasitesini güçlendirerek ve sürdürülebilir ve güçlü işbirliği köprüleri kurarak kırabiliriz."AA olarak bazı küresel medya kuruluşlarının çifte standartlı, çarpıtma ve yalan haberleriyle de sürekli mücadele ettiklerine dikkati çeken İşbilir, şunları kaydetti:"Bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. Doğru haber üreterek ve güçlü ağlar kurarak. Türkiye'nin terörizmle mücadele etmek amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nı bazı küresel medya kuruluşları 'işgal' olarak nitelendirdi. PKK/YPG'ye yönelik operasyonu sanki Kürtlere karşı yapılan bir saldırı olarak haberleştirdi. Bu tarz yalan haberler yapmaya ısrarla devam ediyorlar. En son Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde kimyasal silah olmadığı halde 'Türkiye kimyasal silah kullandı' yalanını da yaydılar. Oysa Türkiye ne Suriye'yi işgal etti ne Kürtlere karşı bir operasyon yapıyor ne de kimyasal silah kullanıyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bu yalan ve çarpıtma haber üretim merkezlerinin zararlarını bertaraf etmek için doğru haber üreten güçlü medya kuruluşları ve cesur gazeteciler yetiştirmek zorundayız. Bugün başlattığımız AFMED programının bu amaca hizmet edeceği kanaatindeyim. Bu çalışmaların genişleyerek ve derinleşerek devam etmesini temenni ediyorum.""Türkiye bugün devlet ve millet olarak topyekun insanlığın ortak vicdanının sesidir"Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz de programın paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.Cengiz, derneğin çeyrek asırdır hizmet verdiğini belirterek,"Türkiye'nin tüm vilayetleri ve dünyanın 70 ülkesine bugüne kadar afetler, kıtlıklar ve yoksulluklar nedeniyle insani yardım ulaştırdık." dedi.Kalıcı projelerle yardım götürülen ülkelerin kalkınmasına katkı vermek istediklerini vurgulayan Cengiz, "Yapmış olduğumuz çalışmaların kalıcı olmasını sağlamak açısından, Allah karşımıza Ahmet Kavas Hocamızı çıkardı. O Türkiye'deki Afrika ile alakalı en uzun soluklu çalışmaları yürüten bir bilim adamı. Doğru işi yapmak için doğru bilgiye ihtiyaç var. Biz Afrika'yı özelimize alarak, Kavas ile birlikte AKEM'i kurduk. Onunla birlikte çalışan genç akademisyenleri bir araya getirdik. Osmanlı döneminin en nadide medresesini bu merkeze tahsis ettik. İnşallah sizler AFMED eğitim programını bu güzide medresede gerçekleştireceksiniz. Türkiye bugün devlet ve millet olarak topyekun insanlığın ortak vicdanının sesidir. İnsanlığının bu ortak vicdanının sesinini doğru bir biçimde dünyaya duyurmak için AFMED programını gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.Programa Nijerya'dan katılan Linus Unah ise şunları söyledi:"Medya sadece bilginin aktarıldığı değil aynı zamanda işlendiği bir organ. İnformasyon vesilesiyle yabancı güçlerin Afrika kıtasını ve kamuoyunu etkilediğini çok iyi biliyoruz. Medya çalışanları bilginin doğru bir şekilde aktarmasından öte hakkaniyetli bir şekilde toplumun bilgilendirilmesi yönünde sorumluluk sahibidir. Bu yüzden AFMED çok önemli bir yere sahip."ProgramÜç hafta sürecek ücretsiz program kapsamında katılımcılara medyaya ilişkin farklı alanlarda 12 Kasım'a kadar, İstanbul ve Ankara'da eğitim verilecek. Katılımcılara Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında tecrübe paylaşımı ve staj imkanı sunulacak.AA'nın deneyimli kadrosundan gazetecilerin ve akademisyenlerin destek vereceği eğitime, 13 Afrika ülkesinden gazeteciler katılıyor. Eğitim dilinin İngilizce olacağı programda katılımcılar, Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği, Gazetecilikte Gündem ve Kaynak, Veri Gazeteciliği, Kriz Haberciliği, Dünya'da Medya Ekonomisi, Röportaj Teknikleri, Türkiye'nin imajı ve Sosyal Dönüşümde Medya'nın Etkileri, Fotoğraf ve Video Uygulamaları gibi konularda eğitim görecek.18 eğitimci tarafından verilecek 18 ayrı dersin yer aldığı program, Ankara'da çeşitli kurumların ziyaret edilmesiyle sona erecek.