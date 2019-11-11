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Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı sona erdi

Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) çerçevesinde Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan gazetecilere sertifikaları verildi.

11.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:26Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı sona erdi

Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) çerçevesinde 'de eğitimlerini tamamlayan gazetecilere sertifikaları verildi.

Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Afrika Koordinasyon ve Eğitim Merkezi (AKEM) ile Afrika Araştırmacıları Derneği (AFAM) iş birliğiyle düzenlenen AFMED çerçevesinde Türkiye'deki eğitimlerini tamamlayan Afrikalı gazeteciler için sertifika töreni düzenlendi.

YTB'de düzenlenen programa, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, AFAM Başkanı Ahmet Kavas ve AA Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir katıldı.

Törende konuşan YTB Başkan Yardımcısı Yusuf, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan Afrikalı gazetecileri tebrik ederek kurumunun yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

AFAM Başkanı Kavas da uluslararası ilişkilerde medyanın rolüne dikkati çekerek programın Türkiye'nin Afrika ile bağlarını güçlendirmesine katkı sağlayacağının altını çizdi.

AA Haber Akademisi Müdürü İşbilir de küresel medyanın çifte standartlarından kurtulmada yerel medya kapasitesinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak bu anlamda AFMED'in bu kısır döngüyü kırmak için güzel bir başlangıç olduğunu dile getirdi.

13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katıldı

Afrikalı medya temsilcilerine medya alanında teorik ve pratik eğitim imkanı sunmak amacıyla düzenlenen programa, 13 ülkeden 20 Afrikalı gazeteci katıldı.

İngilizce düzenlenen programda katılımcılar, "Sosyal Medya ve İnternet Gazeteciliği", "Gazetecilikte Gündem ve Kaynak, Veri Gazeteciliği", "Kriz Haberciliği", "Dünyada Medya Ekonomisi", "Röportaj Teknikleri", "Türkiye'nin imajı ve Sosyal Dönüşümde Medya'nın Etkileri", "Fotoğraf ve Video Uygulamaları" gibi başlıklarda eğitim gördü.


yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Türkiye, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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