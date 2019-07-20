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Afrika'nın en büyüğü Cezayir - Cezayirlilerin şampiyonluk kutlamaları (1)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Kutlamalara katılan Cezayirlileri oluşturduğu uzun araç konvoyu Cezayir bayrağı ve meşaleler taşıyan taraftarlar Tezahürat eden Cezayirliler Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu.

20.07.2019 10:42
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Kutlamalara katılan Cezayirlileri oluşturduğu uzun araç konvoyu
Cezayir bayrağı ve meşaleler taşıyan taraftarlar
Tezahürat eden Cezayirliler Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu.
Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 öne geçen Cezayir, skor üstünlüğünü korumasını bildi ve tarihinin ikinci şampiyonluğuna uzandı.
Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, 29 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.
Bir kez finale kaldığı 2002'deki turnuvada Kamerun'a kaybeden Senegal ise Cezayir karşısında da kupa özlemine son veremedi.
Maçın bitişinin ardından başkent Cezayir sokakları kalabalık kutlamalara sahne oldu. Araçları ile uzun konvoylar oluşturan Cezayirliler taşıdıkları bayrak ve meşaleler ile tezahüratlar ederek şampiyonluğu kutladı. Afrika'nın en büyüğü Cezayir - Cezayirlilerin şampiyonluk kutlamaları (1)
Kaynak: AA
Cezayir, Senegal, Afrika, Mısır, Güncel

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