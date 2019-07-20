Haberler» Güncel» Haber

Afrika'nın en büyük rüzgar enerjisi santrali Kenya'da

Kenya'nın kuzeyindeki Turkana bölgesinde Afrika'nın en büyük rüzgar enerjisi santrali faaliyete geçti.

20.07.2019 15:56 Afrika
Kenya'nın kuzeyindeki Turkana bölgesinde Afrika'nın en büyük rüzgar enerjisi santrali faaliyete geçti.
Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'nın yaptığı yazılı açıklamada, Afrika'nın en büyük rüzgar enerjisi santralinin faaliyete geçtiği bildirildi.
Açıklamada Kenyatta, "Rüzgar enerjisi santrali ile 310 megavat temiz, yenilenebilir ve düşük maliyetli enerji elde edilecek ve bu Kenya'nın geleceğini değiştirecek." ifadesini kullandı.
Santralin Kenya'yı Afrika'da daha güçlü bir ülke haline getireceğine dikkati çeken Kenyatta, proje ile ülkedeki işsizlik oranının da düşeceğini belirtti.
Rüzgar enerji santrali, üç ulusal park ve bir aktif volkan tarafından çevrelenen dünyanın en büyük kalıcı çöl gölü olan Turkuna Gölü bölgesine inşa edildi.
Santralde herbiri 850 kilovat enerji üreten 365 rüzgar türbini faaliyet gösterecek.
Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Afrika, Kenya, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:57   MHP LİDERİ BAHÇELİ BARTIN'DA KONUŞTU-TAMAMI FTP'DE
16:57   SİVAS ATATÜRK'ÜN İLK KAZMAYI VURDUĞU YENİLENEN DEMİRYOLU HATTINDA TEST SÜRÜŞÜ
16:57   BARTIN MHP LİDERİ BAHÇELİ BARTIN'DA KONUŞTU-TAMAMI FTP'DE
16:57   DHA YURT BÜLTEN-16
16:55   Atatürk'ün ilk kazmayı vurduğu yenilenen demiryolu hattında test sürüşü
16:55   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Görüştü
16:55   Festivale hazırlanan "kuş dili" tanıtıldı