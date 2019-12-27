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Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali başladı

Afrika'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali Calabar şehrinde düzenlenen festival kapsamında dansçıların geleneksel kabile danslarını sergilemesi Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl düzenlenen ve "Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali başladı.

27.12.2019 10:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:32
'nın en büyük "sokak partisi" Calabar Festivali
Calabar şehrinde düzenlenen festival kapsamında dansçıların geleneksel kabile danslarını sergilemesi
Batı Afrika ülkelerinden 'da her yıl düzenlenen ve "Afrika'nın en büyük sokak partisi" olarak bilinen Calabar Festivali başladı.
200'den fazla kabilenin bulunduğu Nijerya'nın Gine Körfezi kıyılarında bulunan Calabar şehrinde düzenlenen festival kapsamında, ülkenin farklı bölgelerinden dansçılar geleneksel kabile danslarını oynayacak.
Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra 20'ye yakın ülkeden folklor ekibi gösterilerini sergileyecek.
Kültürel aktiviteler, bisiklet turu ve sokak yürüyüşleri gibi etkinlikleri de içeren festival 30 Aralık'a kadar sürecek.
Afrika'nın en büyük

Nijerya, Afrika, Güncel

Kaynak: AA


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