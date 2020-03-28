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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya Kovid-19 virüsüne karşı tedbirlerini sıkılaştırdı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak amacıyla tedbirlerini sıkılaştırdı.

28.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 28.03.2020 14:49

ADAM ABU BASHAL - Afrika 'nın en kalabalık ülkesi Nijerya 'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak amacıyla tedbirlerini sıkılaştırdı.

Ülkede son rakamlara göre Kovid-19 görülen kişi sayısı 81'e çıkarken, 1 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İlk ölümün yaşanmasının ardından başkent Abuja başta olmak üzere birçok kentte uluslarası havalimanları kapatıldı, eyaletler arasında seyahatler durduruldu.

Camilerde cuma namazı kılınması, kiliselerde ise toplu ibadetler yasaklandı.

Bazı okullarda eğitime ara verilirken bazı özel okullar uzaktan eğitime geçti.

Market girişlerinde ateş ölçülüyor

Başkentte bir markette çalışan Kayode Omajuwa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Markete girişlerde müşterilerin eline dezenfektan sıkıp ateşlerini ölçüyoruz." dedi.

Omajuwa, alışveriş arabalarını da sürekli temizlediklerini dile getirerek, markete girişlerde zaman zaman kuyruklar oluştuğunu ifade etti.

Siyasi isimlerde de Kovid-19'a rastlandı

Öte yandan Almanya ve Mısır ziyaretinden dönen Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Özel Kalem Müdürü Abba Kyari'ye yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Bauchi Eyaleti Valisi Bala Muhammed'e de Kovid-19 bulaştığı belirtildi.

Muhammed, kendini karantinaya alındığını, tüm toplantı ve görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu.

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Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya Kovid-19 virüsüne karşı tedbirlerini sıkılaştırdı

Kaynak: AA

Etiketler: Nijerya, Hükümet, Afrika, Güncel

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Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya Kovid-19 virüsüne karşı tedbirlerini sıkılaştırdı

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