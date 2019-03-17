Afrika'nın Göçmen Merkezi Güney Afrika Cumhuriyeti

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Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasında en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülke oldu.Ulusal Demografik Çalışmalar Enstitüsünün yayımladığı rapora göre, Afrika kıtasında en fazla göçmenin yaşadığı ülke 3,8 milyonla Güney Afrika Cumhuriyeti oldu.Raporda, yaklaşık 57 milyon nüfusa sahip ülkede göçmenlerin toplam nüfusun yüzde 7'sini oluşturduğu belirtildi.Güney Afrika Cumhuriyeti, dünya genelinde en fazla göçmen nüfusuna sahip ülkeler sıralamasında ise 15. sırada yer aldı.Çoğunlukla çalışmak için komşu ülkelerden Güney Afrika'ya gelen göçmenler, genellikle maden sektöründe istihdam ediliyor.