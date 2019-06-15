15.06.2019 09:08
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Afrika'nın Ölümcül Avcılarının Hikayeleri National Geographic WILD'da

Afrika

Afrika'nın vahşi topraklarında süregelen hayatta kalma mücadelesi "Afrika'nın Ölümcül Avcıları Derleme", 17 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de National Geographic WILD kanalında.

Çöllerde, ormanlarda, çayırlarda veya denizlerde… Acımasız avcıların ve kurnaz avların yuvası olan Afrika'da, hayvanlar öldürücü hünerleri ve silahlarıyla kimi zaman tek başlarına kimi zaman bir araya gelerek hayatta kalmak için birbiriyle kıyasıya ve bitmek bilmeyen bir mücadeleye girişiyor. Bu ölümcül mücadele ise "Afrika'nın Ölümcül Avcıları" ile National Geographic WILD ekranlarına geliyor.

"Afrika'nın Ölümcül Avcıları Derleme" 17 Haziran Pazartesi günü saat 20.00'de National Geographic WILD kanalında.

Afrika, Güncel

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