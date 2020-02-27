Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?

Saçlar kadın ve erkek farketmeksizin her insan için bir imaj ve aksesuar aracı olmuştur. Özellikle kadınlar çekşitli saç modelleriyle yeni imaj oluşturmakta ve bu imaj dış görünüşlerine büyük bir değişiklik ve güzellik katmaktadır. Günümüzde en moda saç imajlarından birisi de Afrika örgüsüdür. Afrika örgüsü nedir ve nasıl yaplır? 2020 yılı için güncel Afrika örgüsü fiyatları nelerdir? Bütün merak edilenleri bu yazımızda sizin için kaleme aldık.

AFRİKA SAÇ ÖRGÜSÜ NEDİR?

Afrika saç örgüsü Afrika'lı yerli kadınların küçük yaşlardan itibaren saçlarını örerek kullandıkları geleneksel saç modelidir. Günümüzde Afrika kıtası dışarısında, farklı imaj ve görünüşe sahip olmak isteyen kadınlar tarafından da kullanılmaktadır.

AFRİKA SAÇ ÖRGÜSÜ NASIL YAPILIR?

Afrika saç örgüsü yapımı oldukça zordur. Afrika örgüsü saç modeli kişinin kendi saçlarına harici sentetik saç eklenerek örülmektedir. Kişinin kendi beğenileri ile kuaförünün beceresi neticesinde çok profosyonel ve farklı Afrika saç örgüsü modelleri yapmak mümkündür. Çok çeşitli Afrika saç örgüsü modelleri yapmak mümkün olduğu için işin uzmanlarına yaptırılması tavsiye edimektedir. Uzun süren bir işlemdir, yapımı için yeterli vakit gerekmektedir.

2020 AFRİKA ÖRGÜSÜ TAHMİNİ FİYATLAR

Afrika örgüsü saç yapımı kişinin saç uzunluk boyutuna göre 50cm, 70cm ve 90cm olarak değişmektedir.

Fiyatlar ortalama olarak 300 ile 700 lira arasında değişmektedir.

AFRİKA ÖRGÜSÜ MODELLERİ

Sıra dışı görünüm arayanların tercihi olan Afrika örgüsü son yıllarda sabit bir trend yakaladı. Önümüzdeki yıllarda da popülaritesi devam edecek olan Afrika örgüsü modelleri farklı şekilleri ve tarzları ile dikkat çekiyor.

Afrika Saç Örgüsü Modelleri

Afrika Saç Örgüsü Modelleri