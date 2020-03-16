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Afrika ülkeleri koronavirüs önlemlerini had safhaya çıkardı

Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 26'ya çıktı.

16.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:12
Afrika ülkeleri koronavirüs önlemlerini had safhaya çıkardı
Afrika 'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerin sayısı 26'ya çıktı. Çok sayıda ülke Avrupa, Çin, Güney Kore ve ABD'ye olan uçuşları kısıtlama kararı aldı.
Afrika'daki vaka sayısındaki artış sonrası Güney Afrika, Kenya, Cibuti, Gana, Fas , Gabon, Senegal , Etiyopya ve Moritanya gibi ülkeler, virüsün görüldüğü ülkelere seyahatleri kısıtladı ve okulları tatil etme kararı aldı.
Kıtada ilk olarak Kuzey Afrika ülkelerinde görülen virüs, çoğunlukla Avrupa üzerinden gelen yolcularla hızlı şekilde diğer bölgelere yayıldı.
Güney Afrika'daki vaka sayısı hafta sonu 61'e yükselirken, şimdiye kadar Mısır'da 126, Cezayir'de 48, Fas'ta 28, Senegal'de 24 vaka görüldü.
Virüsün yayılmasını önlemek için kamuoyunu bilgilendirecek çalışmalar başlatan ülkelerde sağlık çalışanları sokaklara indi.
Sağlık hizmetlerinin zayıf olduğu Afrika'da virüsün yayılması büyük endişeye yol açarken, toplantı, konferans ve konser gibi çok sayıda etkinlik iptal edildi.
Batı Afrika ülkelerinde 2014 yılında görülen Ebola krizi sırasında da Avrupa ülkeleri Sierra Leone, Liberya ve Gine'ye uçuşları durdurmuştu.
Virüs nedeniyle Mısır'da 2, Cezayir'de 4, Fas'ta 1, Sudan'da 1 kişi hayatını kaybetti.
Virüsün görüldüğü Afrika ülkelerindeki vaka sayıları şöyle:
"Mısır 126, Cezayir 48, Tunus 20, Nijerya 2, Senegal 24, Fas 28, Güney Afrika 61, Kamerun 4, Togo 1, Burkina Faso 7, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2, Gine 1, Fildişi Sahili 1, Gana 6, Gabon 1, Kenya 3, Etiyopya 4, Esvatini 1, Sudan 1, Moritanya 1, Ekvator Ginesi 1, Ruanda, Namibya 2, Kongo 1, Seyşeller 3 ve Orta Afrika Cumhuriyeti 1."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Güney Afrika, Senegal, Afrika, Fas, Güncel

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