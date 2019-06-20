Afrika ülkelerinden Sudan'a ekonomik destek çağrısı

ADDİS Afrika Birliği (AfB) ve Mısır öncülüğünde Sudan'daki gelişmeleri ele almak için toplanan Afrikalı bakanlar, Sudan'a acil ekonomik destek yapılması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki AfB Genel Merkezi'nde, AfB Dönem Başkanı Abdülfettah es-Sisi'nin çağrısıyla Afrika Bölgesel Ortaklar İstişari Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Çok sayıda Afrika ülkesinden bakanın iştirak ettiği toplantının sonuç bildirgesinde, uluslararası kamuoyuna ve finans kurumlarına Sudan'a acil ekonomik destek verilmesi çağrısı yapıldı.

Tüm Sudanlı tarafların diyaloğa devam etmesini isteyen Afrika ülkeleri, ülkede 3 Haziran'da göstericilere yapılan kanlı müdahaleden dolayı da üzüntülerini ifade etti.

Öte yandan, Addis Ababa'da yapılan Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Bakanlar Konseyi Toplantısının sonuç bildirgesinde ise ülkedeki siyasi sürece yönelik yabancı ve dış müdahalelerin endişe verici olduğu aktarıldı.

Toplantıya üyeliği askıya alınan Sudan da katıldı

Darbe nedeniyle tüm Afrika Birliği toplantılarından men edilen Sudan'dan Büyükelçi İlham Ahmed'in de toplantıda yer alması dikkati çekti.

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ve Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü gibi isimlerin yer aldığı buluşma basına kapalı gerçekleştirildi.

Sudanlı büyükelçi salonda en ön sırada otururken, AfB'nin tüm toplantı ve çalışmalarından men edilen ülkenin temsilcisinin nasıl bu toplantıda yer aldığı bilinmiyor.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'da güvenlik güçlerinin 3 Haziran'da göstericilere uyguladığı kanlı müdahale sonrası Sudan'ın üyeliğini askıya almıştı.

Birlik, sivil bir hükümet kurulana kadar Sudan'ın tüm AfB faaliyetlerine katılımını yasaklamıştı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Afrika Birliğinde 2019 yılı dönem başkanlığı görevini yürütüyor.

Kaynak: AA