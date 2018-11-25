Afrika Ülkelerinin Büyükelçileri Şanlıurfa'da

25 Kasım 2018 Pazar 12:36



25 Kasım 2018 Pazar 12:36

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Cibuti'nin Ankara büyükelçileri, Şanlıurfa'daki GAP Bölge Kalkınma İdaresine (BKİ) ziyarette bulundu.GAP BKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Houssein Abdillahi ile beraberindeki heyetler, GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil'i ziyaret etti.Konuk heyete, GAP kapsamında Türkiye'nin elde ettiği ekonomik ve sosyal kazanımlar slayt sunumları eşliğinde anlatıldı.Büyükelçiler ise ülkelerindeki benzer proje ve çalışmalara ilişkin bilgi verdi.GAP BKİ Başkanı Sadrettin Karahocagil, ziyarette yaptığı konuşmada, Afrika heyetini kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.GAP'ın tarımdan sağlığa, eğitimden ekonomiye kadar çok sayıda sektörle ilişkisi bulunduğunu belirten Karahocagil, Türkiye'nin ilk ve en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP'ın birçok ülke için model olmaya devam ettiğini kaydetti.Karahocagil, "Ülkemiz Afrika ülkelerine büyük önem veriyor. Bunun bir göstergesi olarak da ülkemizin en büyük projesini Afrika ülkelerine model olması için deneyim paylaşımında bulunuyoruz. Türkiye için bu başarı gurur vericidir." ifadelerini kullandı.Heyet, GAP kapsamında faaliyete geçen Çok Amaçlı Toplum Merkezi'ni de ziyaret ederek, yürütülen çalışmaları inceledi.