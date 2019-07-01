01.07.2019 15:53
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı devam ediyor

Afrika Uluslar Kupası heyecanı devam ediyor

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan F Grubu'nda oynanacak Benin-Kamerun ve Moritanya-Tunus maçları ile sürüyor.


Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan F Grubu'nda oynanacak Benin- Kamerun ve Moritanya- Tunus maçları ile sürüyor.
Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak iki mücadeleden ilki Benin ile Kamerun arsında oynanacak ve karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Grupta oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrılan Benin, Kamerun karşısında alacağı 3 puanla birlikte son 16'ya kalacak. Turnuvada henüz gol yemeyen Clarence Seedorf 'un çalıştırdığı Kamerun ise grupta lider konumda bulunuyor.
Afrika Uluslar Kupası F Grubu'ndaki bir diğer karşılaşma ise Moritanya ile Tunus arasında yarın TSİ 22.00'de oynanacak. Grupta 2'nci sırada yer alan Tunus ilk 2 maçta da berabere kaldı. Turnuvaya ilk kez katılan Moritanya ise 1 puanla grupta son sırada yer alıyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Moritanya , Kamerun , Afrika , Tunus , Spor

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