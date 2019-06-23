Afrika Uluslar Kupası'nda gözlerin üzerinde olacağı yıldızlar

2019 Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan başladı. 50 yılı aşkın bir süredir takvim yıllarının ilk aylarında yapılan ve neredeyse tüm dünya liglerinin sezon ortasına geldiği için özellikle Avrupa kulüplerinde rahatsızlık yaratan bu tarihi turnuva, uzun bir aradan sonra ilk kez yaz aylarında düzenleniyor. Bunun getirdiği farklılıkla birlikte özellikle Afrikalı oyuncuların Avrupa’nın zirve liglerinde gösterdiği gelişim ve ortaya koymaya başladıkları profil de bu turnuvayı son yıllarda düzenlenen öncüllerinden başka bir yere koyuyor. İsterseniz takımlarını sürüklemesi beklenen bu üst sınıf oyunculara daha yakından bakalım.







Mohamed Salah







Geçtiğimiz sezon başında 40 milyon euro’ya Liverpool’a transfer olduğunda taraftarların dahi şüpheyle yaklaştığı oyuncu sadece bir sene içerisinde en üst seviye oyuncuların profiline erişti. Rüya senenin arkasından bu sezon onunla ilgili en merak edilen nokta, aynı seviyede kalıp kalamayacağıydı. Sonucun kötü olduğu söylenemez. Sezonu 22 golle bitirdi ve kendisinden beklenti belki bir tık daha fazlasıydı. Fakat Jürgen Klopp’un sistemi sezon ortasında değiştirip 4-2-3-1’e götürdüğü yapıda en uca çektiği ve sahte dokuz benzeri bir görev verdiği Salah, santrfor olarak da performans gösterebileceğini ortaya koydu. Yıldız isim hâlâ Liverpool’un rakiplerinin önlem alırken ilk sıraya yazdığı oyuncu. Ev sahibi Mısır da dokuz yıl aradan sonra kendi evinde düzenlenen bu turnuvayı kazanmak istiyorsa en çok Mohamed Salah’a ihtiyaç duyacak.







Kalidou Koulibaly







Genk’ten 2014’te Napoli’ye transfer olduğunda çok fazla insanın tanımadığı Kalidou Koulibaly, özellikle Maurizio Sarri’yle geçirdiği üç sene sonrasında başkalaşıma uğradı ve dünyanın en iyi stoperlerinden biri hâline geldi. Şu anda da Premier League ve İspanyol devlerinin radarında olan Senegalli gerçek anlamda bir "full paket". Müthiş savunmacılığı ve üst düzey atletizminin yanında Koulibaly’yi birçok mevkidaşından ayıran şey ayak kalitesi. Geriden oyun kurmaya çalışarak oynayan takımlarda gerçek anlamda fark yaratan tecrübeli stoper, kısa pas kalitesi dışında uzun toplarda da çok başarılı. Sarri döneminde Napoli savunmasına baskı yapmayan takımlara karşı topla çıkarak adam eksilten ve takımına farklı faydalar da getiren oyuncu, topla birlikte bir Afrikalı stoper için fazla özel. Tüm bunların yanında zaman zaman yaşadığı pozisyon problemleri savunmacılığına zarar verse de şu anda dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Yanındaki Salif Sana ve önündeki Idrissa Gueye’yle birlikte turnuvanın en iyi savunma hatlarından biri Senegal’de olacak.







Riyad Mahrez







2016’da Leicester’ı Premier League şampiyonluğuna taşıyan oyuncu olarak bir anda sınıf atlayan Cezayirli, uzun bir süre boyunca daha yüksek profilli City’ye transfer olma isteğini en sonunda bu sezon başında takımına kabul ettirdi ve Pep Guardiola’nın oyuncusu oldu. Müthiş bir sezon geçirdiğini söylemek kolay değil. Leroy Sane-Raheem Sterling ikilisi karşısında işi zaten fazlasıyla zordu. Fakat özellikle Sane’nin Pep Guardiola’yla yaşadığı problemler Mahrez’e fazlasıyla şans getirdi. Ne var ki Mahrez’in bunu iyi kullandığını söyleyemeyiz. Özellikle ligin en kritik son bölümünü sol kenarda Sterling, sağ kenarda orta saha karakterli Bernardo Silva’yla oynayan Guardiola, Mahrez’i takımın ana parçası hâline getiremedi. Yine de özellikle üst üste beş maç forma giyemedikten sonra ligin final maçında Brighton’a karşı kendisini ilk 11’de bulan Mahrez, müthiş futbolu ve bir gol, bir asistiyle City için zor başlayan maçı kolaya çeviren bir numaralı isim oldu. Dribbling yeteneği, orta kalitesi ve içeri kat ederek çektiği şutlarla skor anlamında komple bir oyuncu olan Mahrez, son dönemde oyuncu kalitesi birkaç tık düşen Cezayir için artık çok daha önemli bir parça.





Sadio Mané





Bu sezon Premier League’de attığı 22 golle takım arkadaşı Mohamed Salah ve Pierre-Emerick Aubameyang’la birlikte gol kralı olan Sadio Mané’nin performansı Liverpool için daha belirleyiciydi. Salah’tan farklı olarak attığı 22 golde hiç penaltı bulunmayan ve özellikle yeni yılla birlikte zorlanmaya başlayan takımın performansının düştüğü noktada oyununu maksimize eden Mané, Liverpool’un problem yaşadığı birçok maçta kilidi açan oyuncu olmayı başardı. Kariyeri Jürgen Klopp’la şahlanan sayısız oyuncu kervanına bu sezonla birlikte katılan Senegalli, artık bir kenar oyuncusundan çok forvet olarak değerlendirilecek. Muazzam atletizmi ve vuruş kalitesiyle farklı rollerde de çok iyi oynayabileceğini gösteren Mané, çok iyi bir kadroyla Mısır’a gelen Senegal’in en önemli hücumcusu olarak, Mohamed Salah’ı tehdit etmeye burada da devam edecek gibi görünüyor.







Hakim Ziyech





Bu sezon Avrupa’nın en flaş takımı olan Ajax’ın müthiş başarısında önemli pay sahiplerinden biri olan Hakim Ziyech, kariyerini tepe noktasına çıkardı. Adı Avrupa’nın birçok deviyle anılan Faslı oyuncunun bunu hak etmediğini söylemek mümkün değil. Peter Bosz’un 2017 UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Ajax’ının üç 10 numaralı düzeninde Lasse Schöne ve Davy Klaassen’le fark yaratan Ziyech, Erik ten Hag’ın takımındaysa 4-2-3-1’in sağ kenarında serbest oyuncu gibi oynadı. Twente’den Ajax’a transfer olurken de 10 numara ve iki kenarda forma şansı bulan ve çok yönlülüğünü gösteren Ziyech, özellikle hücumdaki yeteneklerinin yanında profiline göre mücadele gücü ve savunma kalitesiyle de fark yaratıyor. Frenkie de Jong ve muhtemel Matthijs de Ligt transferinden sonra Ajax’tan ayrılacak ilk oyuncu olabilir. Kim bilir, Ajax’tan sonra belki 2019 Afrika Kupası’ndaki performansı da bu kapının sonuna kadar açılmasını sağlar.





Wilfried Zaha





Bir süredir Premier League’de en iyi altı takımın dışında forma giyen en iyi oyunculardan biri, hatta belki de ilki olarak anılan Wilfried Zaha da kariyerinde bir üst seviyeye geçmesi gereken noktaya gelmiş gibi görünüyor. İngiltere’nin en komple hücumcularından biri olan Fildişi Sahilli oyuncu, özellikle Roy Hodgson’la birlikte profilini de değiştirmeyi başardı. Birkaç yıl öncesine kadar sadece bir sol kenar oyuncusu olarak görülen Zaha, Roy Hodgson’un 4-4-2’sinde kendisine sol forvet olarak yer buldu ve özgürleşerek daha büyük etki yaratmayı başardı. Kaleye yaklaştıkça etkisi doğal bir şekilde artan oyuncunun şu an için en büyük eksiği bir skor makinesi hâline gelememesi. Gol sayılarını artırdığı takdirde üst seviyeye geçmekte zorlanmayacak olan Zaha, kabuk değişimi içinde olan Fildişi Sahili’nin Nicolas Pepe’yle birlikte en önemli oyuncusu konumunda. 2015’te kazandıkları turnuva başarısını tekrarlamaları kolay görünmüyor ama Zaha’ya sahipseniz hiçbir şeyden emin olamazsınız.

Kaynak: EuroSport.com